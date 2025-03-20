Средние предложения по зарплате работникам общепита выросли на 27% за год

Несмотря на нехватку кадров, рынок общественного питания в России демонстрирует рост. Чтобы развивать бизнес, компании активно привлекают новых сотрудников, часто повышая предлагаемые кандидатам зарплаты.
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