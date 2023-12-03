Роковая ошибка: Израиль затянул США в ловушку

Тель-Авив не учится даже на своих ошибках и продолжает неадекватно воспринимать реальность. Складывается впечатление, что руководство Израиля до сих пор мыслит категориями однополярного мира и глобалистской системы мироустройства.
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