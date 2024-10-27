Двое жителей Поморья потеряли деньги, доверившись лжеброкерам

24 октября в отдел полиции «Северный» УМВД России по городу Архангельску обратился 23-летний местный жительОн рассказал стражам порядка, что в июле этого года в мессенджере ему поступил звонок от неизвестного, который представился финансовым консультантом.
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