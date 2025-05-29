В Рязани рецидивистка увидела старушку на балконе и украла у нее деньги и золото

27-летняя жительница Михайлова уже не впервые получает проблемы с законом. В этот раз она приехала в областной центр с умыслом - ходила по улицам и присматривалась к людям; искала пенсионерку, которая может оказаться достаточно доверчивой.
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