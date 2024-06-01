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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пашков о титуле «Металлурга» с молодежью: «Набоков, Гребенкин – скорее исключение. И еще – не припомню в КХЛ столь среднего по европейским меркам чемпиона»

– Нынешняя структура сезона не поощряет работу с молодежью. Сокращен предсезонный подготовительный период – и некоторые клубы чуть ли не втихаря, под угрозой наказания вынуждены проводить летом молодежные лагеря.

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