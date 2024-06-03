Укрэнерго: Днепрогэс находится в «очень затруднительном положении»

Днепровская ГЭС (крупнейшая гидроэлектростанция Украины) находится в «очень затруднительном положении» из-за повреждений оборудования и сооружений, сообщил заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
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