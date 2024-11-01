Безграничная к музыке любовь: прошел сольный концерт юной домристки Анны Бобковой.

На днях в классе д. Каменка Бобруйской районной детской школы искусств, в рамках методического объединения струнных народных инструментов, прошел сольный концерт ´Музыкальные краски´ ученицы 4-го класса по классу домры Анны Бобковой.
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