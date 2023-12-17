Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 469 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    В Латвии действительно НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ. И не только россиянам. Латышам тоже там ничего "не светит".«Ради чего?» — вл...
  • Иван Иваныч
    Ну о чем же ей жалеть то? Дурдом цвай перестал, небось, приносить прежние доходы. Двадцать лет валяла дуру за хорошие...«Ни о чем не жале...
  • Evgeniya Kotlyarova
    Давно пора было это сделать! И кормушку прикрыть в виде продажи книг! Хватит кормить русофобов!Уголовное дело во...

Вопреки всему: кто и как сумел поднять российскую экономику в кризис

Вопреки всему: кто и как сумел поднять российскую экономику в кризис

Российская экономика развивается вопреки, а может, в чем-то и благодаря западным санкциям. Рост ВВП в этом году 3,5%, промышленное производстве, плюс 3,6%, обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, чего не было очень давно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх