Вопреки всему: кто и как сумел поднять российскую экономику в кризис

Российская экономика развивается вопреки, а может, в чем-то и благодаря западным санкциям. Рост ВВП в этом году 3,5%, промышленное производстве, плюс 3,6%, обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, чего не было очень давно.
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