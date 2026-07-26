Последствия шторма в Ростове-на-Дону сняли на видео

Очевидцы сняли видео последствий шторма в Ростове-на-Дону, обрушившегося на город вечером 25 июля. / Источник: © Виталий Аньков/РИА НовостиТак, в Суворовском и Ворошиловском районах повалило деревья и конструкции.
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