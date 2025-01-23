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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ninja Gaiden 4 завершена на 70-80 % и находится на стадии полировки В беседе с Xbox Wire пр...

Ninja Gaiden 4 завершена на 70-80 % и находится на стадии полировки В беседе с Xbox Wire пр...

Ninja Gaiden 4 завершена на 70-80 % и находится на стадии полировкиВ беседе с Xbox Wire продюсер и директор PlatinumGames Юдзи Накао сообщил, что на данный момент работа над игрой завершена на 70-80 процентов, и команда приступает к фазе полировки.

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