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Можно ли было избежать жертв? Новые подробности крушения Су-34 в Ейске

Можно ли было избежать жертв? Новые подробности крушения Су-34 в Ейске

Следователи изучают все обстоятельства падения истребителя Су-34 во двор жилого дома в Ейске. Главный вопрос - могли ли пилоты отвести самолёт от жилых домов?Военный самолёт загорелся во время взлёта и рухнул посреди густонаселённого района в Ейске.

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