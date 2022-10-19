Можно ли было избежать жертв? Новые подробности крушения Су-34 в Ейске

Следователи изучают все обстоятельства падения истребителя Су-34 во двор жилого дома в Ейске. Главный вопрос - могли ли пилоты отвести самолёт от жилых домов?Военный самолёт загорелся во время взлёта и рухнул посреди густонаселённого района в Ейске.