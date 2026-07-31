Дуров* — теперь террорист, а как быть отныне с премиум-подписками Telegram?

30 июля Росфинмониторинг внес основателя Telegram в перечень экстремистов и террористов. Новость о том, что Павел Дуров* официально объявлен террористом и экстремистом, закономерно напугала миллионы пользователей Telegram: не превратится ли обычная оплата подписки в спонсирование терроризма? Пока всё не так однозначно.