Дуров* — теперь террорист, а как быть отныне с премиум-подписками Telegram?

30 июля Росфинмониторинг внес основателя Telegram в перечень экстремистов и террористов. Новость о том, что Павел Дуров* официально объявлен террористом и экстремистом, закономерно напугала миллионы пользователей Telegram: не превратится ли обычная оплата подписки в спонсирование терроризма? Пока всё не так однозначно.
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