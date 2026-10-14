Льготы и компенсации за отопление для пенсионеров в России: как получить

Многие пожилые люди не подозревают, что их счета за отопление могут стать основанием для изучения жилищного законодательства.
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