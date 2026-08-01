Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 836 подписчиков

«Милость Божия»: патриарх Кирилл о создании ядерного оружия в Сарове

«Милость Божия»: патриарх Кирилл о создании ядерного оружия в Сарове

Создание советского ядерного оружия в Сарове стало возможным благодаря божественной милости. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Сарове, передает телеканал «Союз» на YouTube.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии