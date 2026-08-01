«Милость Божия»: патриарх Кирилл о создании ядерного оружия в Сарове

Создание советского ядерного оружия в Сарове стало возможным благодаря божественной милости. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Сарове, передает телеканал «Союз» на YouTube.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии