«Милость Божия»: патриарх Кирилл о создании ядерного оружия в Сарове

Создание советского ядерного оружия в Сарове стало возможным благодаря божественной милости. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Сарове, передает телеканал «Союз» на YouTube.