Депутат Госдумы Колесник: России пора вставать на военные рельсы и все-таки выявлять, откуда прилетают дроны

России в условиях текущей войны следует выявлять, откуда по ее территории летят дроны, и заодно становиться на военные рельсы, чтобы свести к минимуму потери среди мирного населения и наносить более мощные удары по противнику.
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