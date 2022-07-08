В Кировской области полицейские сопроводили в больницу женщину, которой экстренно требовалась медпомощь

Врачи, спасшие жизнь жительнице Кировской области, пояснили, что если бы ее доставили чуть позже, то было бы уже поздно для оказания помощи.

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