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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джо Роган – о тычке Гана в глаз Аспиналла: «Меня просто бесит, как отреагировали фанаты. Тому буквально засунули кулак в глаз»

Комментатор UFC Джо Роган высказался по ситуации с чемпионом тяжелого веса Томом Аспиналлом , который во время боя получил тычок в глаз от Сирила Гана.

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