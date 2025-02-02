Рютте призвал Европу увеличить расходы: «Должны быть готовы к войне»

БРЮССЕЛЬ, 2 февраля, ФедералПресс. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости усиления оборонных расходов европейских стран, подчеркнув, что подготовка к войне является способом ее предотвращения.
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