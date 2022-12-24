Овечкин забросил 802-ю шайбу в НХЛ, поразив пустые ворота со 2-й попытки. Это 54-й такой гол, до рекорда Гретцки – 2

Александр Овечкин забросил 802-ю шайбу, поразив пустые ворота со 2-й попытки. Капитан «Вашингтона» обогнал Горди Хоу по голам в истории НХЛ, отличившись в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1).
Популярные статьи
- «Если женщина бахнула себе волосики под каре, ты ее уже никогда не вернешь, парниша. Финита ля комедия». Малафеев с женой разъехались, она забрала сына
- Беккер о тюрьме: «Один из заключенных хотел меня убить»
- Софья Самоделкина: «Когда пришла к Соколовской, была без тройных прыжков. Была тяжелая травма, по сей день беспокоит. Все начали заново»
Свежие комментарии