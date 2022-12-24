Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

92 подписчика

Овечкин забросил 802-ю шайбу в НХЛ, поразив пустые ворота со 2-й попытки. Это 54-й такой гол, до рекорда Гретцки – 2

Овечкин забросил 802-ю шайбу в НХЛ, поразив пустые ворота со 2-й попытки. Это 54-й такой гол, до рекорда Гретцки – 2

Александр Овечкин забросил 802-ю шайбу, поразив пустые ворота со 2-й попытки. Капитан «Вашингтона» обогнал Горди Хоу по голам в истории НХЛ, отличившись в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх