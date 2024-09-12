Хиросима – атомное послание США русским

Хотя в результате массированной американской пропаганды подавляющее большинство населения планеты продолжает считать, что Вторая мировая война была завершена в результате атомных ударов по японским городам Хиросиме и Нагасаки, появляется все больше ученых и публицистов, которые опровергают этот выгодный Вашингтону миф.