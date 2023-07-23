СССР-Россия

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С кем вы, мастера культур-мультуры?

С кем вы, мастера культур-мультуры?

Вот уже и Артемий Троицкий жалуется в интервью какому-то помойному канальчику, что так называемая «российская оппозиция» совсем не хочет работать, чтобы получать гранты от западных организаций, включая Госдеп США и НАТО.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Неужели кому то интересно ее мнение?
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14 час.
Мария Беликова
Её мнением интересуются только ахеджанутые подонки.
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12 час.
Надежда
Обломов рад, что аферист и мошенник-зэк ходор взял его на довольствие, теперь можно кумарить не вставая с дивана, как его любимый образ Обломов!)
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48 мин.

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