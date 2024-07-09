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Минобороны раскрыло, что кричат в радиоэфире наемники на Украине

Минобороны раскрыло, что кричат в радиоэфире наемники на Украине

Оператор российского мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным «Горыныч» заявил, что иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, открыто кричат о своих потерях в радиоэфире.

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