Минобороны раскрыло, что кричат в радиоэфире наемники на Украине

Оператор российского мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным «Горыныч» заявил, что иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, открыто кричат о своих потерях в радиоэфире.
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