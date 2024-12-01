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    Пускай сама туда отправляется!Захарова оценила ...

Cредняя стоимость продуктов для новогоднего стола составила 9,1 тыс. рублей

Cредняя стоимость продуктов для новогоднего стола составила 9,1 тыс. рублей

Определена средняя стоимость продуктового набора для праздничного стола на Новый год. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь, набор для четырех человек обойдется около 9,1 тысяч рублей.

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