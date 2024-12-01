Cредняя стоимость продуктов для новогоднего стола составила 9,1 тыс. рублей

Определена средняя стоимость продуктового набора для праздничного стола на Новый год. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь, набор для четырех человек обойдется около 9,1 тысяч рублей.
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