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Exxpress: украинские военные стали использовать в бою лошадей

Exxpress: украинские военные стали использовать в бою лошадей

Украинские военные стали использовать в бою лошадей, сообщает Exxpress.Авторы австрийского издания указывают на то, что фотоснимки, обнародованные Минобороны Украины, напоминают о временах «старых-добрых кавалерийских атак».

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