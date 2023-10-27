БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Что делать с такой нерусской «русской» 282-й статьей УК РФ?

Что делать с такой нерусской «русской» 282-й статьей УК РФ?

Итак, статья о публичном возбуждение вражды по признакам пола, расы, языка, национальности, происхождения, отношения к религии.

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Комментарии
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Александр Пахомов
Русских нет в России, только и остался русский язык. Национальность Русский убрали и из паспортов и из свидетельства о рождении.
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2 д.
Владимир Карпов
А я обращаюсь к Путину - почему у нас в стране позволено безнаказанно унижать и оскорблять русских, а защищать себя русским нельзя ??? Почему различным мигрантам у нас так много позволяется, но не позволяется русским ??? Ведь во всех бывших национальных республиках Союза коренное население стоит на первом месте со всеми правами (в отличие от русских), но при этом там почему-то никто не кричит, что у них национализм - там это воспринимается как норма ! Так почему и у нас не сделать нормой защиту прав русских и (как указал автор статьи) &quot;сделать слово «РУССКИЙ» гордым и значимым не на словах, а на деле&quot; !!!
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2 д.
Дмитрий Арт
иго его
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1 д.

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