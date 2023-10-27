Что делать с такой нерусской «русской» 282-й статьей УК РФ?

Владимир Карпов

А я обращаюсь к Путину - почему у нас в стране позволено безнаказанно унижать и оскорблять русских, а защищать себя русским нельзя ??? Почему различным мигрантам у нас так много позволяется, но не позволяется русским ??? Ведь во всех бывших национальных республиках Союза коренное население стоит на первом месте со всеми правами (в отличие от русских), но при этом там почему-то никто не кричит, что у них национализм - там это воспринимается как норма ! Так почему и у нас не сделать нормой защиту прав русских и (как указал автор статьи) "сделать слово «РУССКИЙ» гордым и значимым не на словах, а на деле" !!!