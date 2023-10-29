"Откровения депутата Гурулева", - оппозиция в РФ наконец то получила "козырь" для давления на власть

Катерина

"к обещаниям оппозиции либерпидорасов вешать всех, кто поддерживает Путина, ни у кого ни каких претензий нет"---------------------------------------- А кто из оппозиционных партий призывает ВЕШАТЬ сторонников ВВП? Я помню,как в 2012 году, здесь на МТ, В.В.Путина только ленивый не ругал. Нас, кто его поддерживал, было человек пять. Как только меня не мазали и не обзывали... но насилием не угрожали... даже тогда. А недавно Песков сказал, что Путин на выборах президента в 2024 году победит с результатом больше 90%. Так КОГО тогда ваш Гурулев призывает физически уничтожать и изолировать? Получается, если нет врагов, то их надо придумать?