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Закон и Порядок

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"Откровения депутата Гурулева", - оппозиция в РФ наконец то получила "козырь" для давления на власть

"Откровения депутата Гурулева", - оппозиция в РФ наконец то получила "козырь" для давления на власть

Politiki.net Есть такое выражение "полезные идиоты" - это пропагандистское клише, характеризовавшее иностранных граждан симпатизирующих Советскому Союзу.

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Комментарии
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Андрей
к обещаниям оппозиции либерпидорасов вешать всех, кто поддерживает Путина, ни у кого ни каких претензий нет...А здесь прям заверещали твари. Хоть это просто слова для доходчивости.
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3 д.
Катерина
&quot;к обещаниям оппозиции либерпидорасов вешать всех, кто поддерживает Путина, ни у кого ни каких претензий нет&quot;---------------------------------------- А  кто из  оппозиционных партий  призывает  ВЕШАТЬ  сторонников ВВП?  Я  помню,как  в 2012 году,  здесь на МТ,  В.В.Путина  только  ленивый не  ругал.  Нас,  кто  его поддерживал,  было  человек  пять.  Как  только  меня  не  мазали и  не  обзывали... но  насилием  не  угрожали...  даже  тогда. А недавно Песков сказал, что Путин на выборах президента в 2024 году победит с результатом больше 90%. Так  КОГО тогда ваш Гурулев  призывает физически уничтожать  и изолировать?  Получается,  если  нет  врагов, то  их  надо  придумать?
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3 д.
Александр Рожков
А вы не находите, дарагия таварыщчи, что рожа то у него премерзкая. За такую рожу сразу нада......
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2 д.

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