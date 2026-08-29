Минпросвещения обновит стандарт обучения в начальной школе

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Минпросвещения РФ планирует обновить федеральный государственный образовательный стандарт для учеников 1–4-х классов школ в следующем году.
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