Кино: Почему Сергей Безруков больше не играет бандитов: 8 актеров, которых заставила измениться всего одна лишь роль

Существуют разные причины, по которым актеры могут отказаться от какого-то жанра. Например, звезд боевиков всех времен рано или поздно заставляет уйти из этого жанра возраст, когда они становятся просто не способными выполнять необходимые трюки.
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