На Тайване оценили китайские учения без объявления учений как новую тактику

«Нормализацией» военной активности Китая в Тайваньском проливе назвал последние учения без объявления депутат парламента от правящей Демократической прогрессивной партии Чень Гуаньтин, сообщила 14 декабря газета Taipei Times.
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