Украшаем дом к Пасхе👍 К Светлому празднику Христова Воскресенья получатели социальных услуг интенсивного ухода Бударинского ПНИ "вырастили" Пасхальное деревце.
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Украшаем дом к Пасхе👍 К Светлому празднику Христова Воскресенья получатели социальных услуг интенсивного ухода Бударинского ПНИ "вырастили" Пасхальное деревце.