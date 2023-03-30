Заболело горло — ешь мороженое. В чем фишка?

Если раньше считалось что ангина и холодная пища, в том числе мороженое несовместимы, то сегодня доказано, что холод облегчает состояние больного ангиной человека.
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