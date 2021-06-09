40 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Атланту» во 2-м матче

Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 40 очков в победном втором матче серии второго раунда против «Атланты» (118:102, 1-1).
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