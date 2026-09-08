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Сокол

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Собянин сообщил, что Москва начала принимать заявки на конкурс практик наставничества

Заявки на конкурс лучших практик наставничества начали принимать в столице. Сергей Собянин отметил, что такие практики ускоряют адаптацию новых сотрудников, а компаниям дают возможность снижать издержки и повышать производительность.

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