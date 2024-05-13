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Царьград

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В Приморье задержан местный житель, который занимался шпионажем в пользу Украины

В Приморье задержан местный житель, который занимался шпионажем в пользу Украины

Против гражданина, который после задержания раскаялся, заведено уголовное дело по статье "Государственная измена"  В Приморье сотрудники ФСБ по подозрению в шпионаже задержали 48-летнего местного жителя.

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