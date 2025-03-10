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Царьград

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США намерены проверить Украину на готовность к уступкам в переговорах с Россией

США намерены проверить Украину на готовность к уступкам в переговорах с Россией

Американские представители намерены выявить, заинтересованы ли украинцы в "реалистичном мире".На предстоящей встрече с украинской делегацией в Саудовской Аравии представители США хотят определить, готова ли Украина пойти на существенные уступки с Россией.

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