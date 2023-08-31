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Поддельный номер: звонки с незарегистрированных SIM-карт будут блокировать

Поддельный номер: звонки с незарегистрированных SIM-карт будут блокировать

В РФ ужесточат контроль за незарегистрированными SIM-картами. Мобильных операторов обяжут не пропускать звонки с телефонов, которые не прошли верификацию в их базах данных и госсистемах, — например, в системе «Антифрод», созданной Роскомнадзором.

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