Поддельный номер: звонки с незарегистрированных SIM-карт будут блокировать

В РФ ужесточат контроль за незарегистрированными SIM-картами. Мобильных операторов обяжут не пропускать звонки с телефонов, которые не прошли верификацию в их базах данных и госсистемах, — например, в системе «Антифрод», созданной Роскомнадзором.