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В ФТР заявили, что Калинская за счет характера обыграла Свентек в Дубае

В ФТР заявили, что Калинская за счет характера обыграла Свентек в Дубае

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко заявил, что российская теннисистка Анна Калинская в матче полуфинала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) с польской спортсменкой Игой Свентек проявила максимальную концентрацию, за счет чего смогла добиться победы.

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