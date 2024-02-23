В ФТР заявили, что Калинская за счет характера обыграла Свентек в Дубае

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко заявил, что российская теннисистка Анна Калинская в матче полуфинала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) с польской спортсменкой Игой Свентек проявила максимальную концентрацию, за счет чего смогла добиться победы.