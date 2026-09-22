Гериатр Новосёлов назвал 6 правил для увеличения долголетия

Врач-гериатр Валерий Новосёлов в эфире «Радио 1» назвал шесть ключевых правил, способствующих долголетию, включая отказ от вредных привычек, активный образ жизни и обучение на протяжении всей жизни, а также важность финансового запаса для обеспечения здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Глава "Росатома" ...
- Украинский нацист...
- Погоны сняли, пуг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым