Гериатр Новосёлов назвал 6 правил для увеличения долголетия

Врач-гериатр Валерий Новосёлов в эфире «Радио 1» назвал шесть ключевых правил, способствующих долголетию, включая отказ от вредных привычек, активный образ жизни и обучение на протяжении всей жизни, а также важность финансового запаса для обеспечения здоровья.