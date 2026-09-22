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Царьград

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Гериатр Новосёлов назвал 6 правил для увеличения долголетия

Гериатр Новосёлов назвал 6 правил для увеличения долголетия

Врач-гериатр Валерий Новосёлов в эфире «Радио 1» назвал шесть ключевых правил, способствующих долголетию, включая отказ от вредных привычек, активный образ жизни и обучение на протяжении всей жизни, а также важность финансового запаса для обеспечения здоровья.

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