Западные эксперты в области юриспруденции сделали вывод, что конфискация замороженных средств, принадлежащих России, соответствует международному праву.

ФОТО: FREEPIK.COM "ЗА ЭТО МЕНЯ И УВОЛИЛИ": КАК ИЗ РОССИИ ВЫВЕЛИ $ 300 МЛРД И НЕ СТАЛИ ВОЗВРАЩАТЬ ОБРАТНО Американцы и британцы активно выступают за то, чтобы конфисковать российские активы, замороженные за рубежом.