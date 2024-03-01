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Позитив для оптимистов

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Западные эксперты в области юриспруденции сделали вывод, что конфискация замороженных средств, принадлежащих России, соответствует международному праву.

Западные эксперты в области юриспруденции сделали вывод, что конфискация замороженных средств, принадлежащих России, соответствует международному праву.

ФОТО: FREEPIK.COM "ЗА ЭТО МЕНЯ И УВОЛИЛИ": КАК ИЗ РОССИИ ВЫВЕЛИ $ 300 МЛРД И НЕ СТАЛИ ВОЗВРАЩАТЬ ОБРАТНО Американцы и британцы активно выступают за то, чтобы конфисковать российские активы, замороженные за рубежом.

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