Семак и Медведев остаются в «Зените», «Эдмонтон» в финале, Никитин – тренер сезона в КХЛ, победы Рублева и Мирры, конец «Химок», Консейсау ушел из «Милана» и другие новости

Игорь Афанасьев

У них у всех в заднице свербит именно от Спартака. Они себя выставляют самыми популярными, самыми посещаемыми, самыми любимыми. Но выставлять, это не значит быть такими, это их и бесит. А для Газзаева Спартак был самым принципиальным соперником, и даже если Спартак не тот, что в 90-х и в советское время, почему то именно на Спартак всегда настраиваются по особому, поэтому и сравнивают именно со Спартаком.