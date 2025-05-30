Семак и Медведев остаются в «Зените», «Эдмонтон» в финале, Никитин – тренер сезона в КХЛ, победы Рублева и Мирры, конец «Химок», Консейсау ушел из «Милана» и другие новости
1. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и председатель правления Александр Медведев остаются в клубе: «Решено сохранить топ-менеджмент и тренерский штаб.
Комментарии
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Конечно надо помнить, что работник газпрома РФС еще рулит.
Еще надо было сказать, чьи деньги тратятся на эти трансферы.
У них у всех в заднице свербит именно от Спартака. Они себя выставляют самыми популярными, самыми посещаемыми, самыми любимыми. Но выставлять, это не значит быть такими, это их и бесит. А для Газзаева Спартак был самым принципиальным соперником, и даже если Спартак не тот, что в 90-х и в советское время, почему то именно на Спартак всегда настраиваются по особому, поэтому и сравнивают именно со Спартаком.
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