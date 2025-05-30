Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

869 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Афанасьев
    Тоже хотел сделать финальный ва-банк, но все выходные мотался туда-сюда и на работе аврал.ТОТО. РПЛ - 2024/...
  • Игорь Афанасьев
    У них у всех в заднице свербит именно от Спартака. Они себя выставляют самыми популярными, самыми посещаемыми, самыми...Семак и Медведев ...
  • Игорь Афанасьев
    Еще надо было сказать, чьи деньги тратятся на эти трансферы.Семак и Медведев ...

Семак и Медведев остаются в «Зените», «Эдмонтон» в финале, Никитин – тренер сезона в КХЛ, победы Рублева и Мирры, конец «Химок», Консейсау ушел из «Милана» и другие новости

Семак и Медведев остаются в «Зените», «Эдмонтон» в финале, Никитин – тренер сезона в КХЛ, победы Рублева и Мирры, конец «Химок», Консейсау ушел из «Милана» и другие новости

1. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и председатель правления Александр Медведев остаются в клубе: «Решено сохранить топ-менеджмент и тренерский штаб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
Конечно надо помнить, что работник газпрома РФС еще рулит.
Ответить
13 час.
Игорь Афанасьев
Еще надо было сказать, чьи деньги тратятся на эти трансферы.
Ответить
12 час.
Игорь Афанасьев
У них у всех в заднице свербит именно от Спартака. Они себя выставляют самыми популярными, самыми посещаемыми, самыми любимыми. Но выставлять, это не значит быть такими, это их и бесит. А для Газзаева Спартак был самым принципиальным соперником, и даже если Спартак не тот, что в 90-х и в советское время, почему то именно на Спартак всегда настраиваются по особому, поэтому и сравнивают именно со Спартаком.
Ответить
12 час.
наверх