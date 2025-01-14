Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений подростку в Камчатском крае

14 января текущего года 16-летний подросток, находясь на территории учебного заведения Петропавловска-Камчатского, в результате неосторожного обращения с пусковым устройством, предназначенным для подачи огневых сигналов при проведении охоты, произвел выстрел в сторону одноклассника.