Происшествия
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Происшествия

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Управление по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области на постоянной основе оказывает помощь маломобильным гражданам и находящимся в трудной жизненной ситуации

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области на постоянной основе оказывает помощь маломобильным гражданам и находящимся в трудной жизненной ситуации, которые не имеют возможности лично обратиться за получением государственных услуг в сфере миграции.

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