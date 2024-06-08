Идеологическая диверсия (фильм «Сволочи») остается безнаказанной

Астон Мартин

А за идеологическую диверсию - так называемую приватизацию чубайса , и за идеологическую диверсию - спуск со шпилей государства флагов с серпом и молотом а так же за драпировку мавзолея Ленина на День Победы и многое другое аналогичного из поганого антисоветского наклона кто то несет какую либо ответственность ???🤔