«ФСБ России рассекретила архивные документы о подготовке в диверсионных школах Абвера советских детей-сирот для шпионажа и диверсий в тылу Красной армии» Прекрасно.
Идеологическая диверсия (фильм «Сволочи») остается безнаказанной
Комментарии
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O
Olga
У создателей фильма нет русских фамилий, сразу понятно, кто состряпал эту фальшивку.
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12 час.
Астон Мартин
А за идеологическую диверсию - так называемую приватизацию чубайса , и за идеологическую диверсию - спуск со шпилей государства флагов с серпом и молотом а так же за драпировку мавзолея Ленина на День Победы и многое другое аналогичного из поганого антисоветского наклона кто то несет какую либо ответственность ???🤔
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11 час.
Тома
Сволочи они и есть СВОЛОЧИ!😪
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11 час.
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