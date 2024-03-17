Каким днем для истории было 18 марта: хроника важных событий России и мира Ирина ЛысенкоВесенний день 18 марта ознаменован в истории России и всего мира рядом событий, которые могут быть незнакомы многим.
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