 Гигантские черепахи превзошли население Сейшельских Островов

ВИКТОРИЯ (ИА Реалист). Альдабрские гигантские черепахи, некогда стоявшие на грани исчезновения, теперь численно превосходят население Сейшельских Островов.
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