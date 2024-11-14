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Суд Москвы ликвидировал фонд «Вместе против фашизма»

Суд Москвы ликвидировал фонд «Вместе против фашизма»

Фонд «Вместе против фашизма» был ликвидирован Тимирязевскии судом Москвы. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что фонд отказался предоставить полную финансовую отчетность по своей деятельности и сведений о персональном составе руководства.

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