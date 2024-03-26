Россиян предупредили о сильных магнитных бурях 26 и 27 марта 2024 года

Метеопаты, это люди, чувствительные к изменениям погоды и геомагнитной активности. У них могут возникать головные боли, тошнота и чувство усталости при изменении погоды, хотя другие люди могут не заметить таких изменений.
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