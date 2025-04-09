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Царьград

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Россия подсела на «Оземпик» – страна закупила рекордное количество препарата

Россия подсела на «Оземпик» – страна закупила рекордное количество препарата

На средство от диабета, ставшее панацеей от лишнего веса, потратили почти 2,5 млрд государственных рублей.

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