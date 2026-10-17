На 889-м километре трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе автомобиль «LADA Kalina» под управлением 42-летней женщины столкнулся с грузовиком «MAN TGX», в результате чего пассажирки легковушки 68 и 72 лет были госпитализированы.