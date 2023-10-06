Всероссийская профсоюзная акция «За достойный труд!» в Ростовской области

Председатель Федерации профсоюзов Ростовской области Александр Лозыченко поделился деталями проведения в донском регионе Всероссийской профсоюзной акции в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд».
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